Табуретки больше не понадобятся: на остановке в Рыбинске появилась лавочка

Теперь жители Рыбинска могут ждать транспорт, сидя на лавочке Фото: Администрация Рыбинска

Жителям Рыбинска больше не придется брать с собой стулья, отправляясь на остановку «Улица Солнечная». Вчера, 9 октября, здесь появилась лавочка. По всей видимости, установить ее решили после того, как в социальных сетях разместили фотографии пожилой женщины, которая ждала транспорт, сидя на принесенном из дома стуле.

Лавочка - мера временная. В скором времени на улице Солнечной должен появиться новый современный остановочный комплекс с точкой доступа Wi-Fi и экраном для отслеживания движения общественного транспорта.

- В настоящее время проводятся предусмотренные законодательством процедуры, прорабатывается архитектурное решение, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Напомним, павильон, который ранее стоял на данной остановке, убрали по решению суда. Его владелец незаконно использовал земельный участок, уклонялся от оплаты аренды и в результате задолжал городу более 100 тысяч рублей.