Госпитализировали с травмами: в Ярославском районе иномарка сбила пешехода

Пострадавший пешеход переходил дорогу в неположенном месте Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 9 октября, в 20:27 на трассе «Ярославль - Прусово». По предварительной информации, 61-летний водитель «Форд Фокуса» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего с травмами госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его личность.

- Мужчина был одет в одежду темного цвета без светоотражающих элементов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Всех, кто обладает сведениями о пострадавшем, просят обратиться по телефону 8(4852)30-10-10.