Сбросил на пол и пинал: житель Ярославской области забил до смерти собственную мать

49-летнего жителя Рыбинска приговорили к семи годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

49-летнего жителя Рыбинска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как установили в суде, обвиняемый жил вместе со своей 78-летней матерью. Женщина болела и не могла самостоятельно ходить. Сын ухаживал за ней, но, по всей видимости, в какой-то момент у мужчины сдали нервы.

В один из апрельских дней этого года рыбинец разозлился на мать из-за ее состояния и несколько раз ударил по лицу и голове. Затем сбросил пожилую женщину на пол и начал бить ее ногами в грудь. От полученных травм пенсионерка скончалась, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима.