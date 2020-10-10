В центре Ярославля вандалы вновь изрисовали восстановленные фасады зданий

Фасады зданий на улице Пушкина вновь изрисованы. ФОТО: страница Александра Трудоношина во ВКонтакте

На улице Пушкина вандалы вновь изрисовали фасады зданий, которые буквально на днях очистили от прежних граффити. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

- Только закончились работы, а утром 9 октября мы увидели удручающую картину...Все фасады снова вандальски расписаны, - сообщил чиновник.

По словам Александра Трудоношина, для того чтобы закрасить предыдущие «художества», администрации пришлось за счет внебюджетных источников приобретать краску, инструменты и организовывать покрасочные работы.

- Исторический центр города безобразно разрисован так называемыми «художниками», которые портят чужое имущество и наносят вред облику города. Так ведут себя вандалы, которые живут рядом с нами, - подытожил глава администрации.

Как отмечается в сообщении, материалы по факту произошедшего направлены в полицию.