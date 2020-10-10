В Рыбинске появится новый военный мемориал

В Рыбинске установят оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске установят оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус». Техника появится в качестве памятного образца российской военной техники.

Администрация города предлагает разместить комплекс на территории военной базы на улице Максима Горького. Однако рыбинцы могут выбрать другие места для установки мемориала. Свои варианты необходимо отправить до 19 октября на электронную почту: agu@rybadm.ru.

Комплекс «Эльбрус» - пусковая установка 9П117 на четырехосном колесном шасси автомобиля «МАЗ-543А». Он был принят на вооружение СССР в 1967 году. Длина установки - 13,3 метра, ширина - 3.