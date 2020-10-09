В Ярославской области пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

В Ярославской области пройдет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика. Спортивные состязания уже занесены в единый календарный план на зимний сезон 2020-2021. Этап Кубка мира запланирован на 16-17 января.

Об этом важном для всех любителей зимних видов спорта событии сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

- Область уже принимала европейский турнир в январе 2020 года, теперь перед нами стоит задача организовать и провести соревнования мирового уровня. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Подолино» уже идет масштабная подготовка к проведению состязаний, - написал на своей странице в соцсети глава региона.