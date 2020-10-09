В Ярославской области хотят запретить продажу билетов на транспорт нарушителям масочного режима

В Ярославле на автовокзале прошел рейд Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле сегодня, 9 октября, прошел рейд на автовокзале и в автобусах - выявляли пассажиров, которые игнорируют распоряжение об обязательном масочном режиме.

- К сожалению, много пассажиров ходят в здании автовокзала и ездят в общественном транспорте без масок. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о запрете посещения автостанций, автовокзалов и общественного транспорта без средств индивидуальной защиты. Также решается вопрос о запрете продавать билеты тем, кто не соблюдает масочный режим, - сообщил и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Сегодня нарушители ограничились предупреждением - на первый раз. При повторном выявлении полицейские будут составлять на несознательных граждан протокол. Штраф за появление в общественном месте без маски для граждан составляет минимум 1000 рублей.