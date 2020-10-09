В Рыбинске к концу года откроют еще одни ясли Фото: Правительство Ярославской области

Новые ясли на улице Лизы Чайкиной в Рыбинске будут готовы уже к декабрю, сообщает правительство региона. Они примут 40 малышей от 1,5 до 3 лет.

Построили их меньше, чем за один год, потратив на это около 40 миллионов рублей. Использовался типовой проект, включенный Минстроем России в реестр экономически эффективных. В Рыбинске по такому проекту уже возвели ясли-близнецы на улицах Солнечной, Крестовой и 50 лет ВЛКСМ.

Здание новых яслей одноэтажное, в нем будут две группы по 20 человек. В каждой – игровые зоны, комнаты для кормления, зал для физкультуры и музыки.