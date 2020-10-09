В ДТП под Ярославлем пьяный водитель чуть не угробил пассажира-подростка

Машина вылетела в кювет. ФОТО: УГИБДД по Ярославской области

ДТП произошло сегодня, 9 октября, в 3:30 утра в Ростовском районе. По предварительной информации, водитель «Шевроле», 22-летний молодой человек, не справился с управлением и машина вылетела в кювет. Как сообщает региональное Управление ГИБДД, мужчина в момент аварии был пьян.

Пассажир иномарки, 15-летний подросток, получил травмы. Его госпитализировали в детскую клиническую больницу №3 Ярославля.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ГИБДД сообщает, что в области за 9 месяцев произошло 193 аварии, виновниками которых были либо пьяные водители, либо водители, которые отказались от соответствующего освидетельствования. В этих ДТП пострадали 285 человек, 39 – погибли.

Вчера на трассе под Переславлем был сбит мужчина, который вышел оказать помощь участникам ДТП.