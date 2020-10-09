В Ярославле осудили «поставщиков» прислуги из Филиппин

Организатору бизнеса дали 2 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском суде Ярославля завершился процесс над организатором незаконного бизнеса. В суде установлено, что 47-летняя женщина организовала въезд и устройство на работу гражданам Филиппин. По документам они значились высококвалифицированными специалистами, а по факту являлись дешевой рабочей силой. Иностранцы трудились в России прислугой.

По мнению правоохранительных органов, в преступной схеме была замешана ярославская фирма, которая оформляла мигрантам приглашения на работу. За возможность заработать в России иностранцы платили около 3,5 тысяч долларов.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание – 2 года лишения свободы. Один из ее подельников получил 1 год 10 месяцев. Всего в преступной схеме замешано семь человек.