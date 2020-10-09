Под Переславлем сбили мужчину, который вышел на помощь участникам ДТП

Массовая авария произошла вечером 8 октября Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло вчера, 8 октября в Переславском районе около 19 часов.

На дороге столкнулись «Форд» и «Ниссан». Водитель первой иномарки вышел на проезжую часть дороги, чтобы узнать, не нужна ли помощь другим участникам аварии. В этом момент его сбил проезжающий рядом «Мерседес». Видимо, водитель не заметил человека в темноте. После этого «Мерседес» влетел в «Форд», а его отбросило на впереди стоящий «Ниссан».

- 27-летний мужчина получил травмы. На машине скорой помощи его госпитализировали в больницу, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

В комментариях ярославцы заметили, что помогать людям, конечно, надо, но при этом не забывать и о собственной безопасности. Прежде чем выходить на проезжую часть в темноте, водителю стоило бы надеть жилет.