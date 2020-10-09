Дистант и досрочные каникулы: как это будет в Ярославской области

Ни дистанта, ни досрочных каникул Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ярославской области досрочных каникул не будет – об этом в департаменте образования говорили в конце сентября, когда власти Москвы отправили ребят отдыхать раньше срока, повторяют это и сейчас.

Для школьников сделали разное время обучения, обеда и внеурочной работы, измеряют температуру при входе в образовательное учреждение, учителей обязали носить маски, в том числе и на уроках. Закуплены обеззараживающие установки, бесконтактные термометры, дозаторы для обработки рук.

Вопрос досрочных каникул обсуждали и на общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области. Там уточнили – досрочно дети отдыхать не уйдут, как не планируется и переход на полное дистанционное обучение.

На карантин ребят отправляют в том случае, если больны 20% учащихся класса.

А тем временем, в целом по России дети стали чаще заражаться COVID-19. В Ярославской области увеличилось число малышей в детсадах, подхвативших коронавирус.