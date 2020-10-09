Тутаевцы жалуются на коров, пасущихся на кладбище

Следы животных хорошо видны у могил. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано"

В группе «Тутаев Подслушано» жители сельского поселения Чебаково жалуются на соседей. Они, по словам авторов поста, повадились выпускать своих коров на кладбище: животные топчут могилы, гнут ограды. Да и вообще, кладбище, с этической точки зрения не то место, где стоит устраивать пастбище.

- Портят ограды, памятники, истоптано несколько могил. Семья О***н не чувствует за собой никакой вины. Полиция не предпринимает действий. Было написано два заявления, но принятых мер со стороны полиции не было, - пишут жители Чебаково в соцсетях.

В комментариях автору поста советуют обратиться в прокуратуру, раз полиция не реагирует на заявления. Там должны проверить, действительно ли полиция бездействует.