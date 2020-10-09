В суд передали дело о гибели женщины на дороге в Ростовском районе

В стоящую машину врезался автомобиль Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении женщины-водителя. По версии следствия, из-за нарушения ею правил дорожного движения погиб другой автомобилист.

Авария произошла в Ростовском районе в ноябре прошлого года на трассе «Холмогоры» у деревни Козлово. Предварительное следствие установило, что обвиняемая, которая ехала на «Тойоте», видела, что перед ней перед пешеходным переходом притормозила «Дэу Нексия», но сама не снизила скорость. На полном ходу «Тойота» влетела в другую иномарку. Ее водитель, женщина 1960 года рождения, погибла на месте.

- Экспертиза показала, что стоп-сигналы на «Дэу» горели. Обвиняемая свою вину признала и добровольно возместила ущерб пострадавшей стороне, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.