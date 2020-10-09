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Директор переславской фирмы задолжала сотрудникам более полумиллиона рублей

К делу подключился следственный комитет
Светлана Крутикова
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Четыре сотрудника не получали зарплату с ноября 2019 года по март 2020-го

Четыре сотрудника не получали зарплату с ноября 2019 года по март 2020-го

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В отношении 40-летней жительницы Переславля-Залесского возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в невыплате заработной платы.

По версии следствия, переславна, занимающая должность генерального директора строительной компании, с ноября 2019 года по март 2020-го не платила четырем сотрудникам зарплату. В результате сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

В настоящее время следователи принимают все необходимые меры, чтобы долг по зарплате был погашен. В частности, устанавливается имущество фирмы, на которое можно наложить арест.

Расследование продолжается.

Криминал