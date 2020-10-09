В Ярославской области планируют реконструировать аэропорт «Туношна»

В настоящее время ищут подрядчика, который скорректирует проектно-сметную документацию. ФОТО: группа "Аэропорт Ярославль Туношна" в Фейсбуке

В Ярославской области планируют провести реконструкцию аэропорта «Туношна». Региональный департамент транспорта ищет подрядчика, который скорректирует проектно-сметную документацию по объекту «Реконструкция искусственных покрытий». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На выполнение данной работы ярославские власти готовы выделить 79 миллионов рублей.

Предыдущий проект реконструкции по заказу самого аэропорта разработали еще в 2012 году. Спустя год, в 2013-м, получили положительное заключение «Главгосэкспертизы России». Согласно документам, должны были расширить взлетно-посадочные полосы, реконструировать перрон, места стоянки самолетов, светосигнальное оборудование и выполнить еще ряд работ. Однако задуманное в жизнь так и не воплотили.

Теперь к данной идее решили вернуться. В планах не только реализовать то, что было предусмотрено предыдущим проектом, но и предусмотреть строительство аварийно-спасательной станции, сообщает ИА REGNUM. Стоимость работ не должна превышать 3,48 миллиарда рублей. Средства выделят как из федерального, так и из регионального бюджетов. Планируется, что реконструкция начнется в 2022 году, а завершится в 2024-м.