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Общество

В Ярославской области с торгов продадут участки на берегу Рыбинского моря

Земля предназначена для индивидуальной жилищной застройки
Светлана Крутикова
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Кадастровая стоимость земельных участков составляет от 300 до 600 тысяч рублей

Кадастровая стоимость земельных участков составляет от 300 до 600 тысяч рублей

Фото: Администрация Рыбинска

Большой аукцион готовит департамент имущественных и земельных отношений администрации Рыбинска. На торги решили выставить 17 земельных участков, расположенных в районе улицы Балобановской.

- Участки размежеваны и поставлены на кадастровый учет, им присвоена адресация. Каждый участок площадью от 8 до 17 соток предназначен для индивидуального жилищного строительства, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Кадастровая стоимость земельных участков составляет от 300 до 600 тысяч рублей. Окончательная цена определится в ходе торгов.

Подать заявку на участие в аукционе могут все желающие. Сделать это необходимо до 19 октября.