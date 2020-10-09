В центре Рыбинска мотоцикл столкнулся с иномаркой. Видео

Авария произошла на пересечении улиц Крестовой и Кирова. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" во ВКонтакте

ДТП произошло вчера, 8 октября. Около двух часов дня на пересечении улиц Крестовой и Кирова столкнулись иномарка и мотоцикл.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что автомобиль поворачивал налево, в это время по прямой на высокой скорости летел мотоцикл. От удара водителя последнего подбросило вверх, в воздухе молодой человек несколько раз перевернулся и ударился о дорожное ограждение.

- Зрелище не для слабонервных... Сидели рядом в кафе, и все это видели. Мотоциклиста, слава Богу, живого увезли на скорой. Девушку водителя тоже госпитализировали с незначительными травмами, - написали очевидцы произошедшего.

Жители Рыбинска, комментируя выложенные в Сети фотографии и видео, отмечают, что на данном перекресте аварии с участием мотоциклистов случаются нередко.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.