Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл московский «Спартак»

У "железнодорожников" забитыми шайбами отличились Егор Коршков и Атте Охтамаа. ФОТО: группа "ХК "Локомотив" во ВКонтакте

Вчера, 8 октября, ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над московским «Спартаком» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первых двух периодах болельщики обеих команд забитых шайб не увидели. В начале третьего периода счет открыл игрок «Спартака» Мартин Бакош. Спустя десять минут Егор Коршков сравнял счет. В овертайме победу «железнодорожникам» принес Атте Охтамаа.

В настоящее время «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведет дома. 10 октября состоится матч с московским «Динамо».