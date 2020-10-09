Администрацию Ярославского района закрыли для посетителей

Консультации и услуги - толкьо по телефону Фото: Полина Вачнадзе

Администрация Ярославского района ушла на карантин. Очный прием граждан временно приостановлен, большую часть услуг и консультаций чиновники оказывают по телефону. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Ярославского района Николай Золотников. Также услугу можно получить через электронные ресурсы, уточняет глава района.

В управлении труда и социальной поддержки населения очный прием ведется только по вторникам по предварительной записи через сайт. Отдел ЗАГС принимает лишь по вопросам регистрации смерти и заключения брака.

Точная дата окончания карантина не известна, все будет зависеть от ситуации в регионе. Все сотрудники администрации работают в масках и перчатках, чтобы предотвратить распространение инфекции.