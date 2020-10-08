Денег нет: ярославцы набрали микрозаймов на 151 миллион рублей

На данный момент жители области должны микрофинансовым организациям 358,4 миллиона Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые шесть месяцев 2020 года ярославца набрали микрозаймов на общую сумму в 151,3 миллиона рублей. Это, по данным регионального отделения Банка России, на 13% больше, чем за тот же период года 2019-го. На данный момент жители области должны микрофинансовым организациям 358,4 миллиона, и это на 34% больше по сравнению с долгами, которые были годом ранее.

До 1 октября 2021 года за микрофинансовыми организациями остается право оценивать платежеспособность клиента в упрощенном порядке в том случае, если он берет заем на сумму меньше 50 тысяч рублей или покупку автомобиля под его залог. Чтобы получить деньги, заемщику достаточно просто указать свой доход.

- Это облегчит гражданам получение необходимых средств в случае введения ограничений из-за коронавируса, - прокомментировали в региональном отделении Банка России.