Игрока ярославского «Локомотива» выбрали на драфте НХЛ

Канадский «Эдмонтон» выбрал ярославского форварда в пятом раунде под номером 138. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

В очередном драфте НХЛ, который прошел в ночь с 6 на 7 октября, канадский «Эдмонтон» выбрал ярославского форварда в пятом раунде под номером 138.

- Нападающий Максим Березкин стал единственным выбранным игроком из числа воспитанников «Локомотива», - сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Хоккеист дебютировал в основном составе ярославского клуба в прошлом сезоне, проведя только один матч. В новом сезоне регулярного чемпионата на счету Максима Березкин уже семь встреч в стартовом составе и одна результативная передача. Соглашение с игроком подписано до 30 апреля 2022 года.

Отметим, что ранее «Эдмонтон» задрафтовал вратаря Илью Коновалова и нападающего Максима Денежкина.