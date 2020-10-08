Житель Ярославской области попытался перебросить наркотики в колонию и оказался там сам

Житель Рыбинска отправится на пять лет в колонию строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

29-летнего жителя Рыбинска признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В суде установили, что в июне этого года молодой человек забрал из тайника, который оборудовали в одном из гаражных массивов, запрещенные вещества. Их злоумышленник собирался перебросить на территорию исправительной колонии. Однако воплотить замысел в жизнь не удалось. Рыбинца задержали правоохранители, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Теперь мужчина отправится в колонию сам. Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.