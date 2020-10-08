В Ярославле кошкам и собакам сделают бесплатные прививки от бешенства

Вакцинация пройдет завтра, 9 октября, с 12 до 15 часов Фото: Алексей ФОКИН

В Ярославле пройдет профилактическая бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

- Владельцы домашних питомцев должны неукоснительно соблюдать правила содержания животных, помня о том, что несут ответственность за их поведение и судьбу, а также безопасность окружающих людей. Своевременная вакцинация животных защитит их, а значит и вас от опасности смертельного заболевания, - написал чиновник.

Вакцинация пройдет завтра, 9 октября, с 12 до 15 часов. Место сбора - СНТ «Волжанин», дорожка № 26, в здании управления СНТ.