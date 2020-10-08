Назначен новый директор департамента строительства Ярославской области

Департамент строительства Ярославской области возглавил Виктор Жучков. ФОТО: группа "Департамент Строительства ЯО" во ВКонтакте

Директором департамента строительства Ярославской области стал Виктор Жучков. С октября 2018 года он исполнял обязанности руководителя данного ведомства.

Виктор Жучков - ярославец. Окончил Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова по специальностям «политология» и «юриспруденция». Затем прошел профессиональную переподготовку в НИУ «Высшая школа экономики» по программе «Градостроительство и территориальное планирование».

В 2004 году занял должность начальника отдела правового обеспечения архитектурной деятельности департамента градостроительства и архитектуры Ярославской области, позднее - стал заместителем директора. В 2009-м перешел на работу в региональный департамент строительства на должность заместителя директора, в 2011 году Виктора Жучкова назначили первым заместителем директора.