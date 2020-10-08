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Общество

В Ярославле за час поймали более 20 водителей на тонированных машинах

Любителям темных стекол придется заплатить штраф
Светлана Крутикова
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За час инспекторы ГИБДД поймали 22 нарушителя

За час инспекторы ГИБДД поймали 22 нарушителя

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 7 октября, ярославские полицейские провели рейд по выявлению водителей, которые ездят на тонированных машинах. Согласно закону, светопропускаемость автомобильных стекол должна быть не менее 70%. Однако далеко не все автовладельцы соблюдают установленное требование.

- За час сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушителя. Более половины из них устранили тонировку на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сотрудники полиции напоминают, что затемненные стекла негативно влияют на безопасность дорожного движения, ухудшают обзор, а это значит, что водителю потребуется больше времени, чтобы среагировать на изменение дорожной обстановки. Кроме того, тонировка мешает объективно воспринимать расстояния и скорости объектов, особенно в темное время суток.