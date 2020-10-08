В Ярославской области оборудуют еще 121 пункт для сбора батареек

Спецприемники поставят в школах и ТЦ Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области продолжают увеличивать число мест, куда ярославцы могут принести отработанные батарейки. В ближайшее время 109 спецприемников установят в школах региона и 12 – в торговых центрах Ярославля, Рыбинска и Тутаева. Специализированные контейнеры появятся в Рыбинске, Переславле-Залесском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Ростовском и Угличском районах.

Сейчас в регионе создано примерно 170 пунктов приема отслуживших свое источников питания и около сотни – для ртутьсодержащих отходов. Если раньше приемники ставили в основном в территориальных администрациях, то теперь они есть во многих МФЦ, образовательных учреждениях и магазинах.

Куда можно отнести старые батарейки и градусники, смотрите здесь.