В Ярославле частично закроют для проезда улицу Пушкина

На Пушкина завершается ремонт Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вечером 8 октября будет частично закрыта для проезда улица Пушкина от улицы Чайковского до Ушинского. Временная схема организации проезда начнет действовать с 18:00 8 октября до 6 утра 9 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ярославля, в связи с заключительным этапом ремонта на Пушкина, Горзеленхозстрой будет проводить там уборку четной стороны.

Ремонт улицы Пушкина проходил в рамках нацпроекта БКД. В течение недели они будут полностью завершены, сейчас подрядчик устраняет недостатки на тротуарах и благоустраивает территорию.