В Ярославле прекращено уголовное дело по ДТП с 9 погибшими

Авария произошла в сентябре прошлого года Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле закончился суд по делу о ДТП, в котором погибли 9 человек и 27 пострадали. В сентябре прошлого года у поселка Заячий Холм в Гаврилов-Ямском районе столкнулись фура и автобус, набитый пассажирами. Многие ехали на ретро-матч, который должен был пройти в городе в выходной.

По делу, которым занимался СКР по Ярославской области, провели множество экспертиз, в том числе, и на исправность транспорта. В итоге суд установил, что виновен в столкновении водитель фуры: он превысил скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с автобусом. Оба водителя в аварии погибли.

Уголовное дело прекратили в связи со смертью водителя. Никто из участников судебного заседания не высказался против.