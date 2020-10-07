Задолженность «ТНС Энерго Ярославль» перед «Россети Центр Ярэнерго» с начала года выросла на 850 миллионов рублей

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» продолжает системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии для потребителей Ярославской области. Крупнейшим должником сетевой организации является гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе - ПАО «ТНС Энерго Ярославль». На данный момент просроченная задолженность этой компании перед Ярэнерго составляет 3,63 млрд. рублей. С начала года она выросла на 865 млн. рублей (31 %) – эта сумма более чем в три раза превышает затраты ярославского филиала «Россети Центр» на подготовку электросетевого комплекса региона к ОЗП 2020/2021 года. Объем пени, оплаченных «ТНС Энерго Ярославль» только с начала текущего года, составляет 44 млн. рублей.

«Высокий уровень неплатежей ставит под угрозу надежность функционирования электроснабжения потребителей Ярославской области и энергобезопасность региона в целом, поскольку средства, вырученные за оказание услуги по транспортировке электроэнергии, Ярэнерго направляет на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, ремонтную и инвестиционную программы. Мы намерены добиваться взыскания просроченной дебиторской задолженности в полном объеме, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

Ситуация с низкой платежной дисциплиной ПАО «ТНС энерго Ярославль» регулярно рассматривается на заседаниях штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Ярославской области.

Однако ПАО «ТНС Энерго Ярославль» игнорирует не только требования ПАО «МРСК Центра» об оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии, но и поручения Правительства Ярославской области, а также общественных организаций.