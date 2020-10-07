Подростка, сбежавшего из дома в Ярославле, нашли в Москве

Сотрудники полиции вернули домой 14-летнего подростка, который ушел из дома больше двух недель назад. Заявление об его уходе в правоохранительные органы родители подали только 27 числа, ждали возвращения блудного сына около недели.

- Поступило сообщение с просьбой принять меры к розыску сына 2006 года рождения, который с 21 сентября не проживал по месту жительства и на контакт не выходил. Ранее мальчик уже уходил из дома, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Последний раз подростка видели в школе, где он учится. К розыску подключились полицейские Кировского и Дзержинского районов Ярославля, волонтеры ЯрСпаса. Были отработаны места, где подросток мог находиться, и круг его общения.

В итоге сбежавшего нашли в Москве. Полицейские вернули подростка в семью и сейчас решают вопрос о привлечении его родителей к ответственности.

С 30 сентября по 5 октября в Ярославской области правоохранители установили местонахождение 19 несовершеннолетних, которые самовольно ушли из дома или учреждений, где они проживают.