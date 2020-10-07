В Ярославле изменилось расписание автобусов №90С и №99С

Расписание автобуса №90С. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле изменилось расписание движения двух автобусов. С 7 октября №90С и №99С начали ездить по другому графику.

Сократились интервалы в обеденное и вечернее время, а в вечерний час пик наоборот увеличили.

Автобус №90С как и прежде начинает работать в 05:51, а заканчивает - в 21:38. №99С ездит с 06:40 до 21:18.

Расписание автобуса №99С: