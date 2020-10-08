В Рыбинске построят новый спортивный комплекс

Сдать объект должны в ноябре 2021 года Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске выбрали подрядчика, который построит новый ФОК открытого типа на стадионе «Восход». Победителем аукциона стала компания «Барзэль» из Магадана.

Согласно проекту, на стадионе появится хоккейная коробка, в которой детом будет размещаться футбольная площадка, четыре беговые круговые дорожки, два сектора для стритбола, универсальная игровая площадка, площадка для воркаута и уличных тренажеров, трибуна на 100 мест и два вагончика для переодевания. Кроме того, подрядчик сделает ограждение и освещение.

Стоимость спорткомплекса, как сообщили в администрации Рыбинска, составит порядка 25 миллионов рублей. 20 из них выделят из федерального бюджета, более 4 - из городского и 800 тысяч рублей - из регионального.

Подготовительные работы проведут уже этой осенью, основной период строительства начнется в марте следующего года. Сдать объект должны в ноябре 2021-го.