Жительница Ярославля в порыве ревности чуть не убила мужа

Ярославле грозит до двух лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

45-летняя жительница Брагино, покалечившая мужа, предстанет перед судом.

Инцидент произошел в середине апреля этого года. Ярославна вернулась с работы. Мужа в комнате общежития, где проживает семья, не оказалось. Женщина отправилась на поиски супруга и застала его распивающим спиртное в кладовке с незнакомкой. Спустя некоторое время троица уже употребляла вместе.

Что произошло за ночь в голове ярославны, неизвестно, но на утро в женщине взыграла ревность. Обвиняемая начала высказывать претензии мужу, затем схватила нож и ударила им супруга в живот. К счастью, рана оказалась несмертельной.

- Женщина свою вину полностью признала. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В лучшем случае ярославна отделается обязательными или исправительными работами, в худшем - отправится в колонию на два года.