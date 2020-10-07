Жители Ростова могут посещать Ростовский кремль бесплатно

Требования к санитарной безопасности в кремле остаются жесткими. ФОТО: музей-заповедник "Ростовский кремль"

Жители Ростова и Ростовского района вновь могут бесплатно посещать Ростовский кремль. Привилегия была отменена в разгар пандемии по коронавирусу, теперь все вернулось на круги своя.

Вход туристам разрешен, однако, требования к санитарной безопасности в кремле остаются жесткими: все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. В случае ухудшения ситуации в целом по области, музей вновь введет меры по регулированию потоков туристов. Сейчас в группах может быть не более 20 человек.

Подробнее с правилами посещения музея и перечнем льгот можно ознакомиться на сайте Ростовского кремля.