Оформлял документы, отвечай: в Ярославле кадровика наказали за зарплату ниже «минималки»

Кадровику придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кадровик ярославской фирмы остался виноват в том, что некоторые работники получали зарплату ниже «минималки».

Прокуратура Фрунзенского района получила от центра занятости населения информацию о том, что в одной из компаний города нарушается законодательство об оплате труда. Правоохранители организовали проверку.

- Установили, что в 2019 году на работу в организацию приняли двух сторожей. В трудовых договорах с ними была указана заработная плата - 9121,26 рубля в месяц. А в соответствии с региональным соглашением о минимальной зарплате ее размер с 1 января 2019 года должен составлять 11280 рублей, а с 1 января 2020-го - 12130, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В результате кадровика привлекли к административной ответственности. Вот только едва ли он принимал решение о том, сколько платить сторожам. Однако, как пояснили в прокуратуре, именно этот сотрудник отвечал за контроль размера зарплаты в организации. А это значит, что, составляя трудовой договор, кадровик недоглядел, за что и пострадал. Теперь нарушителю придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.