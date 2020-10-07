Жители Ярославской области приходят на остановку со своими табуретками

В Рыбинске бабушка пришла на остановку со своей табуреткой. ФОТО: страница Олега Леонтьева во ВКонтакте

В Рыбинске пожилая женщина пришла на остановку со своей табуреткой. Увиденное запечатлел и выложил в социальных сетях депутат муниципального совета города Олег Леонтьев

- Год 2020-й. Россия, Рыбинск, остановка «Улица Солнечная», - написал автор снимков.

Остановочный павильон, который здесь раньше стоял, был частным. Его по решению суда забрали за долги, пояснил депутат. Городские власти обещали установить новый, но пока этого не произошло.

- Неужели нельзя сначала подготовить новый, потом демонтировать, чтобы людям было удобно? Знают же прекрасно, что рядом находится больничный городок, - недоумевает Юлия.

- Просто позорище. Мне стыдно жить в этой стране, - написала Алиса.

В администрации Рыбинска пояснили, что в настоящее время готовятся новые торги для размещения другого павильона. Сроки, когда появится остановка, неизвестны. А это значит, что жителям города пока и дальше придется ждать транспорт стоя или прихватывать с собой стулья. Причем ни тот, ни другой способ, если что, не спасет от дождя или сильного ветра.