В Ярославле на дороге полыхает автобус

На месте работают пожарные. Скриншот с видео "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на Окружной дороге загорелся автобус. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 10.19 утра, сейчас на месте работают пожарные, идет проливка автобуса.

- Водитель и кондуктор вышли из горящего автобуса до приезда спасателей, пассажиров не было. Причины возгорания будут устанавливаться, - сообщили КП-Ярославль в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Автобус выгорел полностью, вряд ли он подлежит восстановлению.