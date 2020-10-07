В Ярославской области ищут первоклассника из соседнего региона

Ребенок пропал 28 сентября. ФОТО: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославская область"

7-летний Савелий Роговцев пропал 28 сентября – в этот день он просто не вернулся домой из школы. Ребенок живет в поселке Горки Камешковского района Владимирской области и сначала его искали в родном регионе. Но теперь круг поиска расширили.

Приметы: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: синяя куртка, синяя жилетка, белая рубашка, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. С собой был черно-зеленый рюкзак, темно-синяя шапка.

Если вы видели Савелия после 28 сентября, сообщите по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.