В Ярославле сдадут еще один долгострой

В Заволжском районе возобновилось строительство дома на улице Гражданской Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе возобновилось строительство дома на улице Гражданской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Завершить строительство пятиэтажного дома не могли больше 10 лет. Изначально его планировали сдать в 2010 году. Однако после того, как возвели коробку, работы остановились. Застройщик обанкротился и дом передали дольщикам как объект незавершенного строительства.

Мэрия города нашла нового инвестора, который вложил в данный проект порядка 60 миллионов рублей. В доме уже усилили фундамент, стены и вентканалы, а также подключили здание к сетям. В настоящее время восстанавливают фасад. Дом планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года.