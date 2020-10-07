Между вагоном и столбом: в Ярославле столкнулись легковушка и трамвай

Авария произошла утром 7 октября. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утром 7 октября в Дзержинском районе дорогу не поделили легковушка и трамвай. ДТП, по словам очевидцев, произошло на пересечении улиц Блюхера и Елены Колесовой. Иномарка оказалась зажата между трамваем и столбом.

Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе УМВД по Ярославской области, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, обстоятельств аварии будут уточняться.

ДТП уже обсуждают в ярославских пабликах. Перекресток, где случилась авария, называют дурным, так как крайне мало видимости при повороте с Блюхера на улице Елена Колесовой.