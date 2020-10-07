Не хотел идти пешком: в Ярославской области сотрудник автосервиса угнал машину клиента

Рыбинец решил доехать домой на чужом автомобиле Фото: Евгения ГУСЕВА

Недолгая поездка на угнанном автомобиле обернулась большими неприятностями для жителя Рыбинска.

Внимание сотрудников полиции, патрулировавших улицу Блюхера, привлекла странно движущаяся по дороге «Лада Ларгус». Машину остановили. И, как оказалось, не зря. 23-летний водитель был пьян. Кроме того, в ходе проверки установили, что автомобиль молодому человеку не принадлежит.

Выяснилось, что рыбинец работает в автосервисе. Парень выпил после работы и идти пешком не захотел. Домой он решил добраться с комфортом и выбрал для этого машину клиента, находившуюся на ремонте.

- Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и лишен водительских прав, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Отвечать перед законом рыбинцу придется теперь сразу по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомеханику грозит до пяти лет лишения свободы.