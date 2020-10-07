В новом парке Рыбинска организовали ночные дежурства

Днем в парке все спокойной, а поздно вечером на качели для малышей приходят подростки. ФОТО: администрация Рыбинска

Практически ежедневно подрядчики, которые капитально ремонтировали парк на улице Волочаевской в Рыбинске, вынуждены приезжать туда, чтобы восстанавливать детские площадки. Поздно вечером в парке собираются подростки и портят оборудование: старшеклассники качаются на качелях, предназначенных для малышей, и срывают крепления.

Полицию у парка не поставишь, поэтому активисты решили самостоятельно навести здесь порядок и привить культуру поведения подрастающему поколению.

- Мы решили организовать ежедневный общественный контроль. Собрали инициативных жителей, определили график дежурств. И уже неделю ходим вечерами, поддерживаем общественный порядок, - рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики Валентин Журавлев.

На дежурства неравнодушные рыбинцы выходят с 20:00 до 22:00, когда в парке наибольшее количество посетителей. Патрулируют территорию по 2-3 человека.

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