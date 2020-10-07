Ярославский «Локомотив» всухую разгромил подмосковный «Витязь»

Железнодорожники забили в ворота "Витязя" пять шайб. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Вчера, 6 октября, ярославский «Локомотив» одержал победу над подмосковным «Витязем». Матч регулярного чемпионата КХЛ, который проходил в Подольске, завершился со счетом 5:0 в пользу железнодорожников.

Первую шайбу на третьей минуте игры забросил Денис Алексеев. Спустя девять минут счет уже был 2:0. Голом отметился Андре Петерсон. Во втором периоде счет матча не изменился. В начале третьего периода шайбу забросил Николай Коваленко. За четыре минуты до окончания игры отличился Павел Красовский и довел счет до разгромного. Финальную шайбу на последней минуте в ворота хозяев прилетела шайба от Владимира Ткачева. Вратарь Эдди Паскуале, который вчера провел свой первый матч в сезоне, смог отразить все 29 бросков.

Следующую игру «Локомотив» проведет 8 октября. Ярославцы сыграют в Москве со «Спартаком.