В Ярославской области пенсионерку обокрал житель другого региона

46-летний житель Брянской области украл у ярославской пенсионерки 90 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Брянской области обокрал 85-летнюю пенсионерку из Даниловского района.

Мужчина подъехал к дому женщины и постучал в дверь. Хозяйка вышла на улицу. Между подозреваемым и потерпевшей завязался разговор. Когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленник зашел в дом и украл 90 тысяч рублей. Затем сел в машину и скрылся.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. К счастью, соседи пенсионерки, которые видели отъезжающий от ее дома автомобиль, смогли описать и машину, и подозреваемого. Мужчину задержали по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные деньги изъяты. Подозреваемый во всем признался. В настоящее время он находится под стражей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование продолжается.