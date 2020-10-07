Стало известно, какие дворы благоустроят в Ярославле в 2021 году. Список

В 2021 году в Ярославле благоустроят 24 двора и две общественные территории Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 6 октября, на общегородском совещании в мэрии Ярославля назвали территории, которые благоустроят в 2021 году в рамках проекта «Решаем вместе!».

В список вошли 24 двора. На придомовых территориях заменят бордюрный камень, отремонтируют асфальт и тротуары, заменят освещение и установят новые лавочки и урны, пояснили в пресс-службе городской мэрии. К 1 ноября должны организовать конкурс для определения подрядчика, который выполнит данные работы.

Список дворов, где проведут благоустройство:

Дзержинский район:

- улица Урицкого, дом № 22, дом № 26, дом № 28;

- Архангельский проезд, дом №1, дом №3;

- Тутаевское шоссе, дом № 62, дом № 62 корпус 1, дом № 64, дом № 64 корпус 1, дом № 64 корпус 2;

- улица Елены Колесовой, дом № 22.

Заволжский район:

- улица Панфилова, дом № 11 корпус 2, дом № 13 корпус 2, дом № 15;

- улица Папанина, дом № 5 корпус 3;

- проспект Машиностроителей, дом № 16, улица Ляпидевского, дом № 23/18;

- улица Космонавтов, дом № 24, дом № 26, дом № 28, дом №30.

Кировский район:

- улица Пушкина, дом № 15, дом № 15 корпус 2;

- проспект Толбухина, дом № 43;

- проспект Ленина, дом № 61, улица Угличская, дом № 20;

- улица Советская, дом № 57, улица Победы, дом № 13;

- улица Некрасова, дом № 40а.

Красноперекопский район:

- улица Бахвалова, дом № 9, дом № 11;

- улица Нефтяников, дом № 33;

- улица Закгейма, дом № 1, дом № 1 корпус 2, дом № 7 корпус 2.

Ленинский район:

- улица Некрасова дом № 51, дом № 51а, дом № 53;

- Кучерской переулок, дом № 4;

- улица Автозаводская, дом № 83, дом № 85;

- улица К. Либкнехта, дом № 50.

Фрунзенский район:

- улица 1-я Портовая, дом № 4, ул. 2-я Портовая, дом № 8;

- поселок Октябрьский, дом № 14 корпус 3, дом № 12 корпус 2;

- Московский проспект, дом № 163 с 1 по 9 подъезды;

- улица Гоголя, дом № 17б.

Также в перечень объектов, которые отремонтируют в следующем году, вошли две общественные территории. Это сквер у Яковлевской церкви и парк Победы на Липовой горе. Кроме того, в рамках губернаторского проекта планируют построить спорткомплексы в Заволжском и Ленинском районах.