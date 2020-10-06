Губернатора Ярославской области просят построить COVID-госпиталь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова предложила построить госпиталь для COVID-больных. Сегодня, 6 октября, она направила соответствующий запрос губернатору региона Дмитрию Миронову.

- Ежедневно ко мне поступают обращения от жителей области с жалобами на неполучение своевременной и качественной медицинской помощи. Все внимание сейчас направлено на лечение коронавирусных больных, а остальные больные остаются «за бортом». Считаю, что возведение COVID-центра на территории нашей области давно назрело, - написала на своей странице в Фейсбуке Елена Кузнецова.

В письме народоизбранница отметила, что по данным на 5 октября на инфекционные и перепрофилированные койки в больницы региона госпитализированы 788 пациентов с подтвержденным коронавирусом и типичной клиникой инфекции. По словам депутата, по этой причине закрываются многие медучреждения области и жители не могут получить необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

- На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность строительства COVID-центра для лечения заболевших коронавирусом жителей региона и с этой целью обратиться в правительство Российской Федерации с заявкой на возведение госпиталя в Ярославской области, - обращается Елена Кузнецова к главе региона.