В Ярославле начались доклинические исследования препарата от глаукомы Фото: Правительство Ярославской области

Ученые центра трансфера фармацевтических технологий имени Дорогова ЯГПУ К.Д.Ушинского разрабатывают препарат для лечения глаукомы. В ближайшее время начнутся его доклинические испытания. По словам специалистов, эффективность нового лекарства будет в 10 раз выше эффективности уже существующих.

Сейчас в мире от глаукомы страдают больше 100 миллионов человек и сегодняшние лекарств Ане дают 100-процентрый результат.

- Мы пытаемся создать препарат с пролонгированным действием, что важно для пациентов, которые вынуждены принимать его всю жизнь, - пояснил директор центра Михаил. Корсаков.

Партии вещества, соответствующие требованиям, будут использованы для проведения исследований. После технологию собираются внедрить. Лекарство разрабатывается в сотрудничестве с итальянской лабораторией. Иностранцы занимаются фундаментальной наукой, а ярославцы – прикладной.