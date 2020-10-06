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Происшествия

В Ярославской области иномарка врезалась в дерево

Водитель выжил, но получил травмы
Светлана Крутикова
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По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 5 октября, около двух часов ночи на трассе Углич - Мышкин. По предварительной информации, 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ленд Ровер», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

К счастью, водитель выжил, но получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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