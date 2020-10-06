В Ярославской области иномарка врезалась в дерево

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 5 октября, около двух часов ночи на трассе Углич - Мышкин. По предварительной информации, 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ленд Ровер», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

К счастью, водитель выжил, но получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.