В Ярославской области определяют зоны возможных подтоплений

В ближайшее время будут установлены участки, где подтопления происходят раз в 100 лет и чаще Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области продолжают устанавливать зоны затопления и подтопления. Прошли аэрофотосъемки и картографо-геодезические работы в Ярославле, Рыбинске, Мышкинском, Даниловском, Любимском и Угличском районах. Актуализировали информацию о территориях, которые прилегают к 22 водным объектам.

В ближайшее время будут установлены участки, где подтопления происходят раз в 100 лет и чаще, а также участки, на которых грунтовые воды поднимаются до глубины трех метров от поверхности и меньше.

Все эти сведения после согласования с различными ведомствами будут внесены в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости. Так что покупатели смогут проверить, находится ли их будущая недвижимость в опасной зоне и во время, например, весеннего половодья это не станет для них сюрпризом.

Всего в регионе нужно определить границы зон в 134 населенных пунктах. Работы полностью будут завершены в 2022 году.